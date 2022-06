Cum a refuzat o angajata a Parchetului sa restituie banii decontati nelegal pentru un zbor in Dubai

O angajata pe postul de consilier juridic la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti s-a judecat cu institutia dupa ce, in urma unei decizii a Curtii de Conturi, i s-a cerut sa restituie 256 de lei, bani decontati pentru un zbor in Dubai. Potrivit legii, personalul auxiliar angajat in Justitie este asimilat judecatorilor si procurorilor si beneficiaza de decontarea anuala a sase transporturi, cu conditia ca acestea sa fie facute in tara. Curtea de Conturi a descoperit, cu ocazia unui ... citeste toata stirea