Cum arata Laptici 3, noua partie de mare altitudine inaugurata la Sinaia

Dupa zile intregi in care accesul spre partiile de mare altitudine din Sinaia a fost blocat de viscol, in acest weekend prelungit vremea pare ca va tine cu turistii care aleg sa-si petreaca minivacanta la munte. Autoritatile din Sinaia anunta ca vineri 21 ianuarie, teleschiul Calugarul si gondola Carp sunt functionale de la ora 8 dimineata, ultima cursa fiind programata pentru ora 16.00, respectiv 16.30, cu conditia ca vremea sa se mentina la fel de frumoasa ca in cursul diminetii.Autoritatile ... citeste toata stirea