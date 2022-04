Cum au fost subiectele de concurs pentru admiterea la Scoala de Politie Campina. Intrebarile care i-au pus in dificultate pe viitorii politisti

In conditiile unei concurente extrem de reduse, sub doi candidati pe loc, media de admitere in sesiunea din aprilie 2022 la Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina a fost extrem de mica in comparatie cu anii anteriori. 6.75 la general si 5.75 la minoritati rome sunt cele mai mici medii de admitere pentru sesiunea organizata in aprilie, iar cea mai mare nota a fost de doar 8.80, potrivit rezultatelor provizorii afisate inaintea contestatiilor pe site-ul scolii de politie.In ... citeste toata stirea