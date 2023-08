"In urma consultarilor purtate cu reprezentantii Institutiei Prefectului - Judetul Prahova, in contextul ultimelor evenimente derulate in spatiul public, primarul municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, a stabilit, de comun acord si impreuna cu celelalte institutii responsabile cu atributii de control, desfasurarea unei sedinte operative, luni, 28 august a.c, ora 8.30, privind activitatea agentilor economici care distribuie, furnizeaza, comercializeaza GPL (Gaz ... citeste toata stirea