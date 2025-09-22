Editeaza

Cum plimba pe drumuri romanii, actuala guvernare. Noua carte de identitate cu cip nu poate fi citita de institutiile publice, practic nu ai cum sa dovedesti adresa. Ce trebuie sa faci

Sursa: phon.ro
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 16:19
17 citiri
Probleme uriase pentru romanii care au noul tip de carte de identitate electronica. Institutiile din Romania nu pot citi noile buletine. Oamenii sunt plimbati pe drumuri pentru adeverinte de domiciliu.

Noua carte de identitate include ca date vizibile. nume, CNP, sex, cetatenie, semnatura, data emiterii / expirarii, iar cipul incorporeaza informatii suplimentare precum adresa, amprentele, imaginea faciala si certificate pentru semnatura electronica.

Altfel spus, adresa de domiciliu nu mai ...citește toată știrea

