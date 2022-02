Curs gratuit de inspector/reerent resurse umane, la CCI Prahova

A & C Proiecte si Consultanta Manageriala SRL- in calitate de Solicitant, impreuna cu Camera de Comert si Industrie Prahova - Partener 1 si Clasic Global Art SRL- Partener 2, deruleaza proiectul cu titlul: "PERFORM - PERformanta companiei rezulta din FORMarea angajatilor".Proiectul are ca scop cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, instruirea si profesionalizarea unui numar de 651 de angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale), din regiunile Sud-Est, ... citeste toata stirea