Curs PUBLIC SPEAKING la Camera de Comert si Industrie Prahova incepand cu 21 iunie 2022

Cursul se adreseaza:* Celor care nu au experienta vorbitului in public, dar vor sa fie la inaltime cand vor avea de sustinut o prezentare, o teza de doctorat sau o lucrare licenta, o prelegere sau un discurs in cadrul unui eveniment etc.* Celor care au experienta, dar vor sa-si antreneze si slefuiasca abilitatile de vorbitori in public* Celor care doresc sa devina traineri sau sa faca o profesie din stapanirea abilitatii de a vorbi in public* Celor care prin natura profesiei sustin ... citeste toata stirea