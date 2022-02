Curtea de Apel Ploiesti, in pronuntare in cazul angajatei RA-APPS care a izbit intentionat, cu masina, motocicleta unui politist

Curtea de Apel Ploiesti a ramas in pronuntare in dosarul Andei Vladescu, fosta angajata a RA-APPS Bucuresti, care a intrat cu masina interntionat in motocicleta unui politist aflat in urmarire. In urma impactului, motocicleta a explodat, iar politistul Adrian Popa a fost ranit. In prima instanta, femeia a fost condamnata la 9 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.Curtea de Apel Ploiesti a finalizat de judecat apelul declarat de Anda Vladescu, iar marti 22 februarie instanta a precizat ca a ... citeste toata stirea