Un cutremur cu magnitudine destul de mare s-a produs luni, putin dupa miezul noptii, in zona Vrancea, conform INFP. "In ziua de 04.12.2023, 00:05:48 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.7, la adancimea de 140 km", a transmis Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP. Ulterior, seismologii au revizuit magnitudinea la 4,8.Seismul, de intensitate IV, a avut loc imediat dupa miezul noptii, mai exact ... citeste toata stirea