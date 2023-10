O fata de 16 ani, din Ploiesti, s-a stins fulgerator in cuircumstante neelucidate. Tragedia care i-a socat apropiatii s-a petrecut in timpul unei petreceri pe care fata o daduse in locuinta si la care invitase mai multi prieteni.Adolescenta s-ar fi retras intr-o camera unde a fost gasita la scurt timp in stare de inconstienta, dar medicii nu au mai putut-o salva."La data de 14 octombrie a.c., in jurul orei 01:45, politistii din cadrul Sectiei nr.4 de Politie Ploiesti au fost sesizati prin ... citeste toata stirea