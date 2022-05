DA: Ploiestenii simt si vor sa traiasca muzica, ii inteleg mesajul si rostul...

Duminica seara, din nou, peste... 20.000 de ploiesteni au trait in ritmul muzicii in cea de-a III-a zi la sarbatoarea Zilelor Ploiestilor! Exuberant, emotionant, armonic!Pasarea Rock si orchestra simfonica ploiesteana au daruit SARBATOARE si au facut ca minunata "Pasare Rock" sa zboare... simfonic catre inimile tututuror, catre o traire cum ar trebui sa fie inca nenumarate aici, in capitala aurului negru, in orasului lui Nichita, a lui Ion Baciu, Niolae Debie, Paul Constantinescu... si-a lui ... citeste toata stirea