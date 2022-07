Daca... poate... AM SALVA VIETI!

"Prezinta arsuri de gradul 2 si 3 pe 80% din suprafata corpului si fractura la vertebra cervicala C7", declara medicii de la SJU Ploiesti, in legatura cu teribilul caz al pustiului de 14 ani electrocutat sambata seara langa Ploiesti . Acestia ne-au transmis ca pustiul a fost transferat in capitala, Spitalul de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu", imediat dupa ora 0.00, pentru ca in astfel de cazuri fiecare secunda, fiecare minut conteaza. La UPU de la Spitalul Judetean a fost evaluat, i ... citeste toata stirea