DE APRECIAT: Concert in numele OMENIEI si SOLIDARITATII la Filarmonica

"Concertul simfonic de joi, 3 martie 2022, de la Filarmonica ploiesteana, este dedicat ajutorarii refugiatilor ucraineni, astfel ca va invitam sa contribuiti sa strangerile de fonduri initiate de Crucea Rosie sau in urna care va fi amenajata in foaierul institutiei noastre.Se pot face si donatii on line prin crucearosie.ro sau in conturile Crucii Rosii agentia BRD Piata Romana:Lei - RO76BRDE410SV07590484100EURO - RO12BRDE410SV31714694100USD - RO88BRDE410SV26413794100De la ora 19.00 va ... citeste toata stirea