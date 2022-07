De ce au dat turistii Mamaia pe Sinaia, desi preturile la munte sunt la fel de mari

Agentii de turism intern sustin ca statiunea Mamaia a fost in acest an victima unei campanii negative "nedrepte", alimentata de pasivitatea administratiei locale. Ei spun ca nu preturile la cazare sunt problema, dat fiind ca statiunile montane de pe Valea Prahovei sunt arhipline O investitie uriasa - largirea plajelor, comparata de specialistii in turism cu autostrada Bucuresti-Constanta, nu a fost valorificata absolut deloc la nivel de imagine, transformandu-se in scurt timp intr-un dezavantaj ... citeste toata stirea