Au "eliberat" cu forta barcile de pe lacul de la Sala sporturilor, ca sa se plimbe in voie!In cursul diminetii de astazi, 03 iulie 2023, politistii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica au depistat doi tineri care se plimbau nestingheriti cu barcutele pe lacul amenajat la Sala Sporturilor "Olimpia".Cum au reusit sa-si dea liber la plimbare?! Simplu si...illegal. Cei doi au fortat sistemul de prindere si au rupt lacatele montate pe barcile ce urmeaza sa fie puse in functiune, in zona ... citeste toata stirea