DE COLECTIE: "Documentarul "Istoricul Palatului de Justitie azi Palat al Culturii", prezentat la Ploiesti, in cadrul evenimentului dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului

INSPIRAT! Biblioteca Judeteana "Nicolae Iorga" va invita in data de 10 septembrie 2022 ora 11:00 in Sala de lectura "Nichita Stanescu", la evenimentul cultural "Zilele Europene ale Patrimoniului", editia a XXVIII-a, cu tema: "Impreuna, in simbioza cu patrimoniul cultural". Manifestarea cuprinde mai multe componente:* Documentar (fizic si online):Istoricul Palatului de Justitie azi Palat al Culturii* Expozitie (holul bibliotecii):Istoria Palatului de Justitie* Expozitie de carte de ... citeste toata stirea