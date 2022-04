De frica razboiului, tinerii nu se mai bulucesc la Scoala de Politie. Cati s-au inscris la sesiunea din aprilie

Un numar de 3.635 de candidati s-au inscris pentru a sustine examenul de admitere in Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" din Campina pentru sesiunea din aprilie-mai 2022. Este un record negativ al ultimilor ani, avand in vedere ca la sesiunile anterioare numarul tinerilor inscrisi era triplu. In septembrie 2021 nu mai putin de 9.756 de tineri si-au depus dosarele de inscriere, fiind ulitma sesiune de admitere cand examenul pentru scolile postliceale din subordinea MAI era organizat in ... citeste toata stirea