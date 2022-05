Decizia Tribunalului Prahova in dosarul fiului unui cunoscut om de afaceri. Acuzatiile grave care i se aduc

Tribunalul Prahova a dispus, luni 30 mai, inceperea judecarii dosarului de trafic de droguri in care inculpat este Vlad Cristian Timis, fiul lui Radu Timis, patronul unei importante fabrici de mezeluri din Romania. Fiul afaceristului a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT la finalul lunii februarie a acestui an, fiind acuzat de trafic de droguri de mare risc in forma continuata, dar si pentru detinere de droguri de mare risc pentru consum propriu in forma continuata.Pana la ora ... citeste toata stirea