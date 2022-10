Sa fie, oare, asta, "declaratia... zilei", la Ploiesti?!?Primarul municipiului, Andrei Volosevici: "Scenariul pe care il avem pentru a se da drumul cat se poate de repede, intuitia imi spune maxim 15 (n.r. octombrie), poate chiar si mai devreme, atat la apa calda, cat si la caldura in oras".Edilul a venit ci cu oareceprecizari de ordin tehnic, subliniind ca in prezent se lucreaza la cazanul (CAF)5, urmand ca, in timp ce acesta va deveni ... citeste toata stirea