In urma recentelor decizii ale coalitiei de guvernare privind masurile fiscale, Mihai Apostolache, presedintele Partidului Romania in Actiune, si-a exprimat punctul de vedere in ceea ce priveste impactul acestora asupra economiei nationale.Coalitia de guvernare, formata din PSD si PNL, a decis recent sa desfiinteze aproximativ 200.000 de posturi libere, dar bugetate din aparatul de stat, o masura care ar aduce la buget, anual, 8 miliarde de lei. De asemenea, s-a ajuns la un acord privind ... citeste toata stirea