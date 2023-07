Politistii IPJ Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare, sambata, 13 mandate de perchezitie domiciliara la domiciliile, respectiv la sediul unui operator economic din judet, in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict, intr-un dosar de delapidare si contrabanda cu bijuterii din metale pretioase.Perchezitiile s-au desfasurat intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de delapidare, complicitate la ... citeste toata stirea