Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova, in calitate de partener in cadrul proiectului "TEAM - UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", continua campania de identificare si recrutare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal profesionist.Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile legii, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau cresterea, ingrijirea si ... citeste toata stirea