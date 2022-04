Digitalizare, bioeconomie si tranzitie verde

Wallachia eHub, in colaborare cu Danube Engineering Hub, Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti si USH Pro Business Bucuresti, a organizat workshop-ul DIGITALIZARE, BIOECONOMIE SI TRANZIEsIE VERDE, eveniment ce a avut loc in 7 aprilie 2022, la Ploiesti.Evenimentul a fost organizat in parteneriat cu Asociatia Clusterelor din Romania (Clustero) si Ministerul Economiei si a continut urmatoarele tematici:Informare privind participarea Wallachia eHub la apelul ... citeste toata stirea