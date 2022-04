Doar penal pentru ucidere din culpa in cazul tinerei care a accidentat mortal un adolescent, in Campina

Tanara de 22 de ani, implicata in accidentul mortal produs joi seara in centrul municipiului Campina, are dosar penal pentru ucidere din culpa. Femeia care se afla la volan avea permis de conducere din decembrie 2018, nu consumase bauturi alcoolice si nici substante interzise, potrivit politistilor.Datele preliminare ale anchetei indica faptul ca, victima, un adolescent in varsta de 17 ani, se angajse in traversarea bulevardului Carol I pe trecerea de pietoni din dreptul statiei de autobuz din ... citeste toata stirea