Doliu in presa prahoveana. Tina Costache a murit

Sursa: phon.ro
Miercuri, 13 August 2025, ora 01:53
Veste trista pentru mass-media dar nu numai. Argentina Costache, Tina cum era cunoscuta in lumea presei a plecat din aceasta lume, la doar 52 de ani, dupa o lupta crancena cu o boala necrutatoare.

Tina a fost un adevarat profesionist al presei nu doar pe plan local, o perfectionista, un om dedicat meseriei, loial si ...citește toată știrea

