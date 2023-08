IPJ Prahova informeaza ca la data de 23 august a.c., in jurul orei 11.00, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Floresti in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana din comuna Filipestii de Targ ar sustrage apa de la reteaua publica a comunei.In baza sesizarii, politistii deplasati la fata locului au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, in fapt un barbat in varsta de 50 de ani ar fi montat o instalatie ... citeste toata stirea