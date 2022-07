Dosarul "Sex si crima in baia publica", la final. Judecatorii urmeaza sa dea sentinta definitiva

Curtea de Apel Ploiesti a ramas in pronuntare in dosarul "Sex si crima in baia publica", instanta urmand sa anunte pe 18 iulie 2022 sentinta definitiva cu privire la criminalul de 48 de ani care a ucis o fata de 17 ani. Pe fond, Constantin Ispas a primit o pedeapsa de zece ani de inchisoare si plata unor daune morale catre rudele victimei. Nemultumit de sentinta data de Tribulalul Prahova, barbatul a facut apel la instanta superioara.Dupa doar trei termene, magistratii Curtii de Apel Ploiesti ... citeste toata stirea