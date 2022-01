Doua focare de COVID-19 active la Campina, la doua societati comerciale

Au fost inregistrate doua focare active de COVID-19, la doua societati comerciale din municipiul Campina, au anuntat sambata 15 ianuarie autoritatile prahovene. In cadrul uneia dintre societati au fost identificati 9 angajati infectati cu virusul SARS-CoV-2, iar in cadrul celeilalte societati au fost confirmati 7 angajati. Toti acestia au ramas in izolare, la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie.Institutia Prefectului Judetului Prahova informeaza ca astazi, 15.01.2022, conform ... citeste toata stirea