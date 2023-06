Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat azi ca institutia pe care o conduce a aprobat finantarea a inca 24 de crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic, incluse in Programul guvernamental de construire de crese "Sfanta Ana". Doua dintre acestea vor fi construite in judetul Prahova, la Lipanesti si Banesti.Cu aceste unitati de invatamant anteprescolar, Ministerul Dezvoltarii finanteaza, pana in prezent, un total de 253 de crese, ... citeste toata stirea