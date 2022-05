Drumurile Nationale din judet, in atentia politistilor prahoveni!

La data de 16 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au actionat pe Drumurile Nationale din judet pentru combaterea comportamentului agresiv al conducatorilor de vehicule in conducerea acestora pe drumurile publice, pentru verificarea legalitatii transportului de persoane si de marfa, totodata in atentia politistilor fiind si comportamentul biciclistilor in trafic.In acest context au fost controlate peste 200 de autovehicule, fiind efectuate peste 70 de testari cu aparatul ... citeste toata stirea