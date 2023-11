"In perioada noiembrie - decembrie, in functie de conditiile meteorologice, in Romania si implicit in judetul Prahova, Autoritatea Nationala Santara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va demara campania de toamna de vaccinare antirabica aeriana a vulpilor pentru anul 2023, prin momeli vaccinale administrate aerian, in baza contractului incheiat de catre aceasta cu prestatorul de servicii, si manual, in jurul localitatilor/luciurilor de apa, de catre reprezentantii DSVSA Prahova si ai ... citeste toata stirea