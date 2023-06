Tragedie duminica la amiaza pe DJ101A, in zona Poienarii Burchii.Drumul este blocat total. Totul ca urmare unui eveniment rutier deosebit de grav petrecut in jurul pranzului.Potrvit primelor informatii, doua victime au fost gasite fara viata, iar o pentru o treia, aflata in stare grava,echipaele de urgenta au solicitat interventia unui elicopter SMURD.Doua masini, in care se aflau trei persoane, ... citeste toata stirea