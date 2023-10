Primarul si viceprimarul comunei prahovene Colceag au fost retinuti pentru 24 de ore urma cu doua zile si, ulterior, s-a decis de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova sa fie plasati sub control judiciar, totul avand legatura cu dosarul in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu, luare si dare de mita, acuzatiile fiind legate de simularea unor proceduri de achizitie.Un comunicat postat, vineri, pe pagina Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti, ... citeste toata stirea