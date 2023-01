El nu striveste "corola de minuni a lumii": Scrisul de mana! AZI e ziua lui!

23 ianuarie, aparent o zi... obisnuita, are o semnificatie aparte in calendarul cultural. Este Ziua Internationala a Scrisului de Mana (Handwriting Day), deja o raritate in epoca IT, a gadget-urilor, a mult-disputatei sau...preamaritei digitalizari.Ce bine-ar fi sa fim mai cumpatati, mai plini de frumos si... deloc demodati, sa nu renuntam la... scrisul de mana!Scrisul de mana cu stilou si penita din aur, ramane cel mai elegant mod de exprimare in scris.Indiferent daca Lucian Blaga a ... citeste toata stirea