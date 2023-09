E OFICIAL: Se lucreaza, deja, la elaborarea unui cadru normativ care sa faciliteze depistarea consumului de droguri in scoli, pe baza unor proceduri care sa implice acordul parintilor, sa asigure confidentialitatea, nediscriminarea, sa evite stigmatizarea sau bullyingul; in procesul de elaborare a propunerilor de act normativ, vor fi consultate asociatiile de parinti si elevi.Este absolut necesara o interventie CU CELERITATE in chestiunea traficului si consumului de droguri in randul elevilor! ... citeste toata stirea