In cadrul CONCURSULUI INTERNAEsIONAL DE ARTA PLASTICA ,,Gheorghe Petrascu", eleva ALEXANDRA TERTEA, din clasa a IX-a M2, a obtinut LOCUL III !Lucrarea va intra in intra in colectia muzeului si, alaturi de alte picturi, va face obiectul unei ... citeste toata stirea