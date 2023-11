Potrivit "Raportului privind starea invatamantului prahovean in anul scolar 2022-2023", prezentat public la finele saptamanii trecute, in cursul anului scolar anterior, 69 de elevi din Prahova au fost exmatriculati, 305 fiind totalul celor cu abateri disciplinare.Astfel arm ai fi de remarcat ca 2204 elevi au obtinut note la purtare SUB 7. Dintre acestia, 2052 au avut note mici la purtare din pricina absentelor, iar 152 din alte ... citeste toata stirea