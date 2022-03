Elevi de la un liceu militar din Ucraina, gazduiti la Colegiul National Militar din Breaza

IMPRESIONANT: Elevii Colegiului National Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza i-au primit sambata, 5 martie, cu flori, dulciuri si martisoare pe cei 27 de elevi refugiati (15 baieti si 12 fete) dintr-un liceu militar din Ucraina, care au sosit in Romania insotiti de un cadru didactic si de un ofiter din Armata Ucraineana.Elevii, care provin din mai multe zone din tara vecina, inclusiv Donbas, isi vor continua studiile, in fomat online, cu profesori din Ucraina. In acest scop, ei au ... citeste toata stirea