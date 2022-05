Elevii castigatori la Campionatul Mondial de Robotica, premiati de Primaria Ploiesti

Elevii castigatori in cadrul Campionatului Mondial de Robotica si doamna profesor Daniela Lica, director al Centrului Judetean de Excelenta Prahova si mentor al echipei de robotica ploiestene, care a castigat Premiul Special al Juriului "Blast of Energy", au fost premiati astazi de catre conducerea municipalitatii ploiestene.Competitia a avut loc in Houston, Texas - Statele Unite ale Americii, in perioada 20-23 aprilie 2022, iar echipa de robotica a Colegiului National "Ion Luca Caragiale", ... citeste toata stirea