Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca este analizata posibilitatea testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, in cazul in care "manifesta vizibil comportament caracteristic consumului de droguri".Oficialul a precizat in acest context ca a stabilit intalniri cu cei din conducerea mai multor ministere, inclusiv la Ministerul Educatiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Familiei si Ministerul Muncii, dar si cu Departamentul pentru Romanii ... citeste toata stirea