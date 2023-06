Accident cumplit la Fulga, sambata dimineata, pe DN1 D, la intersectia cu drumul catre satul Baraitaru (un loc parca bestemat dupa cum spun localnicii, amintindu-si ca aici se petrec adesea accidente deosebit de grave!): trei autoturisme au intrat in coliziune, iar urmpriel impcatului sunt grave. In urma nefericutului eveniment, sase persoane au fost ranite, iar una dintre victime, un copil in varsta de 12 ani, este in stare de inconstienta. La fata locului a fost solicitat sa ... citeste toata stirea