Emanoil Savin a fost reales presedinte al Organizatiei PSD Busteni si candidat pentru functia de Primar la Alegerile Locale 2024 in urma Conferintei Organizatiei Orasenesti PSD Busteni de la finele saptamanii trecute.Evenimentul a avut loc in Sala de conferinte a Hotelului Alexandros, in prezenta Prefectului Virgiliu Daniel Nanu, a Presedinte PSD Prahova - Bogdan Toader, a deputatilor Stefan Radu Oprea si Adrian Ionut Chesnoiu si a consilierilor judeteni Rares Enescu si Beatrice Ionita.Tot ... citeste toata stirea