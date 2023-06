In perioada 29-31 mai 2023 a avut loc, la Casino Sinaia, Conferinta Nationala a proiectului "Zest4Edu - O noua perspectiva in educatie", finantat prin Granturile Norvegiene si implementat de Inspectoratul Scolar Judetean Prahova in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, Asociatia GO AHEAD si Art for change foundation (AFC) din Norvegia.Demn de precizat, cei peste 150 de participanti, inspectori scolari din zece judete ale tarii, directori de scoli, cadre didactice, ... citeste toata stirea