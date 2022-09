Eveniment tematic dedicat serviciilor si solutiilor tehnologice inovative, la CCI Prahova

Camera de Comert si Industrie Prahova, in colaborare cu Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie INCDCP-ICECHIM va invita sa participati la evenimentul tematic dedicat serviciilor si solutiilor tehnologice inovative adresate firmelor.Evenimentul, organizat in cadrul proiectului "Dezvoltare prin inovare" Cod SMIS 139532 Programul Operational Regional 2014-2020, derulat de catre INCDCP - ICECHIM, va avea loc in data de 7 septembrie 2022, incepand cu ora 10.00 ... citeste toata stirea