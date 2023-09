Ansamblul Perinita al Centrului Judetean de Cultura Prahova, de Ziua Satului Romanesc la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti".Mai mult decat... spectacol. Tradiie. Asumare a transmiterii Folclorului din generatie in generatie, asumare a unuia dintre cele mai frumoase lectii despre romanism in pasi de joc, in pasii unor tineri care, iata in loc sa stea inghesuiti in salile de jocuri sau contorsionati cu iphone-ul in mana sa-si lipeasca ochii de tik-tok sau cine mai stie ce aplicatii, ... citeste toata stirea