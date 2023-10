Sunt de parere ca atunci cand iti ies in cale mesteri minunati, da, chiar si in prea... rarele ocazii la Ploiesti, merita sa-ti opresti "o tara pasul"- macar sa vezi ce fac, ce mai... fac, cum lucreaza, cata inpsiratie si vointa au si cat de mult iubesc mestesugul caruia ii dedica totul...Eu asa am facut la Targul de Toamna de-acum, din respect pentru meseteri, pentru gospodari si munca lor. Si, uite, mi-a iesit in cale dl Mihai Nastase. Pe care il reintalnesc cu placere dupa ce l-am cunoscut ... citeste toata stirea