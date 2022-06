EXCLUSIV: Cel mai longeviv turneu de tenis sub egida FRT in Prahova

Clubul Sportiv Scolar Ploiesti (Director: Doru Munteanu) a gazduit cea de-a 17-a editie a competitiei dotata cu Cupa 1 Iunie, acest turneu fiind cel mai longeviv organizat in judetul Prahova sub egida Federatiei Romane de Tenis.La editia din acest an, s-au inscris peste 70 de sportivi, la patru categorii de varsta, castigatorii primind cupe si diplome din partea organizatorilor."Este un turneu care are traditie in Prahova si pe care l-am organizat fara intrerupere din anul 2004, cu execptie ... citeste toata stirea