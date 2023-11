Compania prahoveana CORAL IMPEX, fondata si condusa de catre Alexandru Badea, si-a confirmat si in 2023 statutul de lider national in domeniul serviciilor de DDD, obtinand locul 1 in Topul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.FOTO: Prahova BusinessMai mult, CORAL IMPEX a fost si sponsor al Galei de premiere care a avut loc la Ateneul Roman din Bucuresti si la care a fost prezent si Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici ... citeste toata stirea