EXCLUSIV: Daria Stefania Malaescu a castigat turneul ITF din Dubai

Daria Stefania Malaescu a avut o luna de gratie, in care a castigat trei turnee ITF in regiunea Golfului la simplu si unul la dublu.Dupa ce a triumfat la turneele din Nairobi (Madagascar) si Fujairah - unde s-a impus atat la simplu, cat si la dublu, acum a castigat turneul J4 de la Dubai, care a avut loc in perioada 14-19 noiembrie 2022.In finala, sportiva prahoveanca a invins-o pe Daria Shubina (Uzbekistan), cu scorul de 4-6, 6-2, 6-2.Principala favorita a intrecerii, Daria Stefania le-a ... citeste toata stirea