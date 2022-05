EXCLUSIV: Fabricuta de lactate intr-o unitate de invatamant din Prahova! Elevii au perspective demne de luat in seama in domeniul agro-alimentar

O prezenta incantatoare, atractiva, provoatoare (in cel mai bun sens)... chiar... la Bursa Valorilor Educationale, eveniment gazduit in generoasa Sala a Coloanelor de la Palatul Cuturii.Vorbim acum despre Liceul Tehnologic Agricol de la Barcanesti. Vorbim, de fapt de un liceu care e nu doar o... institutie de invatamant, ci o reala poarta deschisa tinerilor pentru o viitoare meserie, despre un "loc geometric" al pasiunilor si perspectivelor pentru cei care cred in rolul si provocarile din ... citeste toata stirea